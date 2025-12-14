Habertürk
        Trabzonspor - Beşiktaş maçının VAR'ı belli oldu! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor - Beşiktaş maçının VAR'ı belli oldu!

        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında bugün Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alper Çetin oldu.

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 12:17 Güncelleme: 14.12.2025 - 12:17
        Trabzonspor-Beşiktaş maçının VAR'ı belli oldu!
        Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş bugün saat 20.00'de Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde mücadele edecek.

        Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ile Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi de Batuhan Kolak olacak.

        Mücadelede VAR'da Alper Çetin, AVAR'da da Mehmet Kısal ile İbrahim Çağlar Uyarcan görev yapacak.

