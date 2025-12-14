Trabzonspor'da 2 değişiklik: Savic 5 maç sonra kadroda!

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayan Trabzonspor, geçen hafta deplasmanda Göztepe'yi 2-1 yendiği karşılaşmanın ilk 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı.

Bordo-mavili takım, kart cezalıları Onuachu ve Pina'nın yokluğunda zorunlu değişikliklere gitti. Bu oyuncuların yerine Göztepe maçında cezası nedeniyle takımda yer alamayan Oulai ile ikinci yarı oyuna giren Augusto, forma giydi.

Trabzonspor'da Onuachu'nun yokluğunda santrfor olarak Augusto görev yaptı. Göztepe maçında orta alanda oynayan Ozan Tufan, Pina'nın yokluğunda savunmanın sağına çekildi. Orta alanda Ozan Tufan'dan oluşan boşlukta ise Oulai, görev yaptı. Bordo mavililer karşılaşmaya, Onana, Ozan Tufan, Serdar Saatçı, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Olaigbe ve Augusto 11'i ile başladı. REKLAM SAVIC, 5 MAÇ SONRA KADRODA Trabzonspor'da ligin 11. haftasındaki Galatasaray maçında sakatlanan kaptan Savic, yedek kulübesinde yer aldı. Ligde 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 olmak üzere son 5 resmi maçta forma giyemeyen Savic, son 2 antrenmanda takımla çalıştıktan sonra kadroya dahil edildi. Trabzonspor'da kart cezalısı Pina ve Onuachu, sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme, ameliyat olan Visca ve Baniya forma giyemedi. Trabzonspor'un sezon başında Beşiktaş'tan kiralık olarak kadroya katılan Muçi, eski takımına karşı forma giydi.

BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ Beşiktaş'ta geçen hafta Gaziantep FK ile yapılan maçta sakatlanan Jota ve Cengiz Ünder'in yanı sıra tedavileri devam eden Mustafa Hekimoğlu, Necip Uysal ile Rafa Silva kadroda yer almadı. Siyah-beyazlı takımda Gaziantep FK karşılaşmasının ilk 11'ine göre 3 değişikliğe gidildi. Jota, Cengiz Ünder ve yedek soyunan Rıdvan Yılmaz'ın yerine Rasciha, Abraham ve Djalo görev yaptı. Beşiktaş müsabakaya, Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Paulista, Djalo, Emirhan Topçu, Ndidi, Orkun Kökçü, Rashica, Cerny, Toure ve Abraham 11'i ile başladı. REKLAM TRİBÜNLER DOLDU Trabzonspor taraftarları, takımlarının bu sezonki ilk büyük karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşmanın biletlerini 1 saat içinde tüketen bordo-mavili taraftarlar, stadyumun tamamını doldurdu. Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği Beşiktaş taraftarının yer almadığı karşılaşmada misafir tribüne de Trabzonspor taraftarları alındı. Papara Park'ın 41 bin 461 kişi kapasiteli tribünlerini tamamen dolduran bordo-mavili taraftarlar, bu sezon en büyük ilgiyi bu karşılaşmada gösterdi. Karşılaşma öncesi kulüp genel sekreteri Sami Karaman, Türkiye Futbol Federasyonunun resmi Süper Lig hesabı tarafından yapılan oylamada kasım ayının golünü atan Muçi'ye ödülünü saha kenarında verdi. Bu arada maçtan önce stadyumda Faroz Uşakları ekibi, kolbastı gösterisi sundu.