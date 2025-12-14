Habertürk
        Trabzonspor'da 2 değişiklik: Savic 5 maç sonra kadroda! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'da 2 değişiklik: Savic 5 maç sonra kadroda!

        Beşiktaş'ı ağırlayan Trabzonspor, geçen hafta deplasmanda Göztepe'yi 2-1 yendiği karşılaşmanın ilk 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı. Trabzonspor'da kaptan Savic, 5 maç aradan sonra yedek kulübesinde yer aldı. Beşiktaş'ta geçen hafta Gaziantep FK ile yapılan maçta sakatlanan Jota ve Cengiz Ünder'in yanı sıra tedavileri devam eden Mustafa Hekimoğlu, Necip Uysal ile Rafa Silva kadroda yer almadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 20:35 Güncelleme: 14.12.2025 - 20:35
        Trabzonspor'da 2 değişiklik!
        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayan Trabzonspor, geçen hafta deplasmanda Göztepe'yi 2-1 yendiği karşılaşmanın ilk 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı.

        Bordo-mavili takım, kart cezalıları Onuachu ve Pina'nın yokluğunda zorunlu değişikliklere gitti. Bu oyuncuların yerine Göztepe maçında cezası nedeniyle takımda yer alamayan Oulai ile ikinci yarı oyuna giren Augusto, forma giydi.

        Trabzonspor'da Onuachu'nun yokluğunda santrfor olarak Augusto görev yaptı. Göztepe maçında orta alanda oynayan Ozan Tufan, Pina'nın yokluğunda savunmanın sağına çekildi. Orta alanda Ozan Tufan'dan oluşan boşlukta ise Oulai, görev yaptı.

        Bordo mavililer karşılaşmaya, Onana, Ozan Tufan, Serdar Saatçı, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Olaigbe ve Augusto 11'i ile başladı.

        SAVIC, 5 MAÇ SONRA KADRODA

        Trabzonspor'da ligin 11. haftasındaki Galatasaray maçında sakatlanan kaptan Savic, yedek kulübesinde yer aldı.

        Ligde 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 olmak üzere son 5 resmi maçta forma giyemeyen Savic, son 2 antrenmanda takımla çalıştıktan sonra kadroya dahil edildi.

        Trabzonspor'da kart cezalısı Pina ve Onuachu, sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme, ameliyat olan Visca ve Baniya forma giyemedi.

        Trabzonspor'un sezon başında Beşiktaş'tan kiralık olarak kadroya katılan Muçi, eski takımına karşı forma giydi.

        BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ

        Beşiktaş'ta geçen hafta Gaziantep FK ile yapılan maçta sakatlanan Jota ve Cengiz Ünder'in yanı sıra tedavileri devam eden Mustafa Hekimoğlu, Necip Uysal ile Rafa Silva kadroda yer almadı.

        Siyah-beyazlı takımda Gaziantep FK karşılaşmasının ilk 11'ine göre 3 değişikliğe gidildi. Jota, Cengiz Ünder ve yedek soyunan Rıdvan Yılmaz'ın yerine Rasciha, Abraham ve Djalo görev yaptı.

        Beşiktaş müsabakaya, Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Paulista, Djalo, Emirhan Topçu, Ndidi, Orkun Kökçü, Rashica, Cerny, Toure ve Abraham 11'i ile başladı.

        TRİBÜNLER DOLDU

        Trabzonspor taraftarları, takımlarının bu sezonki ilk büyük karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi.

        Karşılaşmanın biletlerini 1 saat içinde tüketen bordo-mavili taraftarlar, stadyumun tamamını doldurdu. Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği Beşiktaş taraftarının yer almadığı karşılaşmada misafir tribüne de Trabzonspor taraftarları alındı.

        Papara Park'ın 41 bin 461 kişi kapasiteli tribünlerini tamamen dolduran bordo-mavili taraftarlar, bu sezon en büyük ilgiyi bu karşılaşmada gösterdi.

        Karşılaşma öncesi kulüp genel sekreteri Sami Karaman, Türkiye Futbol Federasyonunun resmi Süper Lig hesabı tarafından yapılan oylamada kasım ayının golünü atan Muçi'ye ödülünü saha kenarında verdi.

        Bu arada maçtan önce stadyumda Faroz Uşakları ekibi, kolbastı gösterisi sundu.

        MAÇ ÖNCESİ DOSTLUK YEMEĞİ

        Karşılaşma öncesi Trabzonspor, Beşiktaş Yönetim Kurulu üyelerini ağırladı.

        Papara Park’ta düzenlenen yemeğe Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra, Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

        Asbaşkan Zeyyat Kafkas tarafından Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç’a günün anısına plaket takdim edildi.

