Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Beşiktaş’ı konuk eden Trabzonspor karşılaşmadan 3-3 beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililerin son haftalardaki golcü ismi Ernest Muçi rakip fileleri bu hafta da boş geçmedi. Sezon başında Beşiktaş’tan kiralanan Muçi, eski takımına karşı 1 gol atarak ligdeki gol sayısını 6’a yükseltti.

SÜPER LİG'DEKİ EN GOLLÜ SEZONU

2023-2024 sezonunun devre arasında Beşiktaş’a transfer olan Muçi, söz konusu dönemde Süper Lig’de görev aldığı 13 karşılaşmada 3 gole imza attı. Bir sonraki sezonda ise siyah-beyazlı formayı ligde 27 kez giyen Ernest Muçi 4 gol, 3 asistle oynadı.

Bu sezon başında bordo-mavili takıma transfer olmadan önce siyah-beyazlı takımda 58 dakika forma giyen 24 yaşındaki oyuncunun sonrasında Trabzonspor’a transfer olarak bordo-mavili takımda adeta kendini buldu.

Arnavut oyuncu, Karadeniz ekibinin ligde oynadığı 16 mücadelenin 12’inde 625 dakika sahada kaldı. Ligin 5. haftasında Trabzonspor’un, deplasmanda Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup olduğu maçta ilk kez bordo-mavili formayı giyen Ernest Muçi, söz konusu mücadelenin ardından geçen 8 haftalık bölümde katkı sunamamıştı. Özellikle son haftalarda yakaladığı başarılı grafikle öne çıkan Muçi, son 6 haftada kaydettiği 6 golle şimdiden Süper Lig’deki en golcü sezonuna ulaştı.

ARA VERMEDEN GOLLERİNE DEVAM EDİYOR Muçi, 13. haftada deplasmanda 4-3 kazanılan Başakşehir maçında 2, 14. haftada iç sahada 3-1 galip gelinen Konyaspor mücadelesinde 1, İzmir’de 2-1’lik skorla 3 puana uzandığı Göztepe müsabakasında 2 kez ağları havalandırırken, son olarak 3-3 beraberlikle biten Beşiktaş karşılaşmasında takımının ilk gole imzasını atarak son 4 haftada ara vermeden gollerine devam etti. Trabzonspor formasıyla profesyonel futbolculuk kariyerinde ilk kez 4 maç üst üste gol atma başarısı gösteren Arnavut futbolcu; KF Tirana, Legia Varşova ve Beşiktaş’ta oynadığı toplam 171 mücadelede bu istatistiği yakalayamamıştı. SON 4 MAÇTA 10 PUANA DİREKT KATKI VERDİ Ernest Muçi, söz konusu haftalarda bulduğu gollerle takımının kazandığı 10 puana direkt katkı sağladı. Başakşehir, Konyaspor ve Göztepe maçlarıyla 9 puan toplayan Trabzonspor, son oynanan Beşiktaş maçında 1 puan elde ederken, 24 yaşındaki futbolcu da son 4 haftada kazanılan 10 puanda büyük pay sahibi oldu.