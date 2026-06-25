Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'da gündem Andre Onana!

        Trabzonspor'da gündem Andre Onana!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Manchester United'dan Andre Onana'yı yeniden kiralamak için görüşmelere başladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 11:59 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Trabzonspor'da gündem Onana!

        Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor, 4 isimde mutlu sona ulaştı...

        Ernest Muçi, Noah Saviolo, Ruslan Malinovskyi ve Sidny Lopes Cabral'ı renklerine bağlayan bordo-mavililer, geçtiğimiz sezon kiraladığı Andre Onana için görüşmelere yeniden başladı.

        Trabzonspor, bonservisi Manchester United'da bulunan Kamerunlu file bekçisini 1 sezon daha kiralamak istiyor.

        30 yaşındaki eldiven geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da 33 maçta forma giydi ve kalesinde 40 gol gördü. 6 maçta ise rakiplerine geçit vermedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ordu'da tartıştığı eşini öldürdü, 1 kişiyi de yaraladı

        Ordu'nun Kumru ilçesinde, 38 yaşındaki Serkan Sanmak, manavda tartıştığı 4 çocuk annesi eşi 36 yaşındaki Emine Sanmak'ı bıçaklayarak öldürdü. Saldırgan koca Sanmak, yol kenarındaki minibüsünün içinde bekleyen 52 yaşındaki Celil A.'yı da aynı bıçakla ağır yaraladı (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana
        Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana
        "638 faili meçhul dosya ile ilgileniyoruz"
        "638 faili meçhul dosya ile ilgileniyoruz"
        12. Yargı Paketi'ne TBMM Adalet Komisyonu'ndan onay
        12. Yargı Paketi'ne TBMM Adalet Komisyonu'ndan onay
        İzmir'de 2 belediye başkanı gözaltına alındı
        İzmir'de 2 belediye başkanı gözaltına alındı
        Ağır bilanço! Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı!
        Ağır bilanço! Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı!
        Güney Afrika'dan tarihi başarı!
        Güney Afrika'dan tarihi başarı!
        Kazak devi Türkiye'de banka satın alıyor
        Kazak devi Türkiye'de banka satın alıyor
        HAYAT 112 Acil Mobil Uygulaması'nın ilk ay verilerini açıkladı
        HAYAT 112 Acil Mobil Uygulaması'nın ilk ay verilerini açıkladı
        İlk etap çalışmaları tamamlandı, Sümela ziyarete açıldı
        İlk etap çalışmaları tamamlandı, Sümela ziyarete açıldı
        "Kısa bir süreliğine hayatımı kaybettim"
        "Kısa bir süreliğine hayatımı kaybettim"
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Ünlü oyuncu evlendi
        Ünlü oyuncu evlendi
        Avrupa’nın saklı cenneti: Direkt uçuş bile yok!
        Avrupa’nın saklı cenneti: Direkt uçuş bile yok!
        İstanbul'da dehşet kamerada... Ev sahibini böyle öldürdü!
        İstanbul'da dehşet kamerada... Ev sahibini böyle öldürdü!
        Venezuela'da 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde depremler
        Venezuela'da 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde depremler
        Sanchez'in eşinin pasaportuna el konuldu
        Sanchez'in eşinin pasaportuna el konuldu
        O iddialara yanıt
        O iddialara yanıt
        Avrupa'da rekor sıcaklık alarmı!
        Avrupa'da rekor sıcaklık alarmı!
        Çalışan başına rekor kıran şirketler
        Çalışan başına rekor kıran şirketler
        Savaşın ayırdığı aşıklar 60 yıl sonra buluştu!
        Savaşın ayırdığı aşıklar 60 yıl sonra buluştu!