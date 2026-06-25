Trabzonspor'da gündem Andre Onana!
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Manchester United'dan Andre Onana'yı yeniden kiralamak için görüşmelere başladı.
Giriş: 25 Haziran 2026 - 11:59 Güncelleme:
Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor, 4 isimde mutlu sona ulaştı...
Ernest Muçi, Noah Saviolo, Ruslan Malinovskyi ve Sidny Lopes Cabral'ı renklerine bağlayan bordo-mavililer, geçtiğimiz sezon kiraladığı Andre Onana için görüşmelere yeniden başladı.
Trabzonspor, bonservisi Manchester United'da bulunan Kamerunlu file bekçisini 1 sezon daha kiralamak istiyor.
30 yaşındaki eldiven geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da 33 maçta forma giydi ve kalesinde 40 gol gördü. 6 maçta ise rakiplerine geçit vermedi.
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