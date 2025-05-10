Trabzonspor'da sakatlık şoku: Enis Destan
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Bordo-mavililerde Enis Destan mücadelede sakatlanarak oyuna devam edemedi.
Giriş: 10.05.2025 - 19:57 Güncelleme: 10.05.2025 - 19:57
Trendyol Süper Lig'in 35. hafta karşılaşmasında Trabzonspor sahasında Galatasaray ile kozlarını paylaştı.
Mücadelenin 20. dakikasında ev sahibi ekipte Enis Destan sakatlanarak oyuna devam edemedi.
22 yaşındaki oyuncunun yerine Danylo Sikan dahil oldu.
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