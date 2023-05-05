Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor'da takımdan ayrılacak isimler netleşiyor

Gelecek sezona yönelik kadro planlamasını gerçekleştiren Trabzonspor'da takımdan ayrılacak isimler netleşiyor. Nenad Bjelica'nın raporu doğrultusunda Denswil ve Larsen ile yolların ayrılması hedefleniyor

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Trabzonspor'da takımdan ayrılacak isimler netleşiyor

    Trabzonspor, bir yandan sezonu en iyi şekilde tamamlamak isterken diğer yandan da gelecek sezonun kadrosunu planlıyor.
  • Trabzonspor'da takımdan ayrılacak isimler netleşiyor

    Takımdaki oyuncuları ekibiyle birlikte değerlendiren Nenad Bjelica, kalacak ve gidecek oyuncularla ilgili de yavaş yavaş karar vermeye başladı.
  • Trabzonspor'da takımdan ayrılacak isimler netleşiyor

    Bu doğrultuda takımdan ayrılması beklenen isimlerin başında Stefano Denswil geliyor.
  • Trabzonspor'da takımdan ayrılacak isimler netleşiyor

    Antrenman ve maç performansları Bjelica tarafından beğenilmeyen Hollandalı savunmacıyla anlaşılması halinde yollar ayrılacak. Hafta başından itibaren antrenmanlara da katılmayan Denswil’in yeni sezon kadrosunda olması beklenmiyor.
  • Trabzonspor'da takımdan ayrılacak isimler netleşiyor

    Trabzonspor yönetimi, Bruno Peres ve Vitor Hugo da olduğu gibi Denswil'den de alacaklarının bir kısmından feragat etmesini istiyor. Şampiyon kadroda da bulunan tecrübeli oyuncu, bu sezon bordo mavili formayla 29 maça çıktı 1 kez de gol sevinci yaşadı.
  • Trabzonspor'da takımdan ayrılacak isimler netleşiyor

    Bordo mavililerde kadroda düşünülmeyen bir diğer isim ise Jens Stryger Larsen.
  • Trabzonspor'da takımdan ayrılacak isimler netleşiyor

    Trabzonspor, beklentileri karşılayamayan ve sık sık eleştirilere hedef olan Danimarkalı oyuncuyla da yolları ayırmayı hedefliyor. Şartlarda anlaşılması halinde Larsen'in sözleşmesinin feshedilmesi gündemde.
  • Trabzonspor'da takımdan ayrılacak isimler netleşiyor

    Aksi takdirde ise ayrılık için transfer döneminin başlaması beklenecek.
  • Trabzonspor'da takımdan ayrılacak isimler netleşiyor

    Trabzonspor'a sezon başında transfer olan Larsen, bu sezon 39 resmi maçta 2 gol ve 1 asistlik performans ortaya koydu.  

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.