Trabzonspor yönetimi, Bruno Peres ve Vitor Hugo da olduğu gibi Denswil'den de alacaklarının bir kısmından feragat etmesini istiyor. Şampiyon kadroda da bulunan tecrübeli oyuncu, bu sezon bordo mavili formayla 29 maça çıktı 1 kez de gol sevinci yaşadı.