Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'a 2 talip! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'a 2 talip!

        Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'a Avrupa'dan 2 kulübün talip olduğu öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 14:07 Güncelleme: 12.06.2025 - 14:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Trabzonspor’un milli kalecisi Uğurcan Çakır için Avrupa’dan iki kulüp devreye girdi.

        2

        Fransız basınında yer alan haberlere göre, Ligue 1 ekibi AS Monaco ile Premier Lig’e yeni yükselen Burnley, 29 yaşındaki tecrübeli kaleciyi transfer listesine aldı.

        3

        Fransız gazetesi L’Équipe’in haberine göre, Monaco geçen sezon kalede istikrar sağlayamayan Radoslaw Majecki ve Philipp Köhn’ün ardından bu bölgeye güçlü bir takviye yapmak istiyor. Uğurcan Çakır’ın, kulübün gündemindeki adaylar arasında olduğu ifade edildi.

        4

        Öte yandan İngiliz temsilcisi Burnley’nin de bir süredir Uğurcan’ı takip ettiği ve transfer için girişimlerde bulunduğu belirtildi. Premier Lig’de kalıcı olmak isteyen Burnley'nin, deneyimli bir kaleci transferine öncelik verdiği öğrenildi.

        5

        Haberde; İtalya, Fransa ve İngiltere’den başka kulüplerin de Uğurcan’a ilgi gösterdiği, Trabzonspor’un da oyuncuyu Türkiye içindeki rakip kulüplere satmak istemediği kaydedildi.

        6

        Bu nedenle milli kalecinin yurt dışına transfer olma ihtimalinin daha yüksek olduğu vurgulandı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hindistan'da 244 kişiyi taşıyan uçak düştü
        Hindistan'da 244 kişiyi taşıyan uçak düştü
        Çanakkale'yi sıyırdı geçti
        Çanakkale'yi sıyırdı geçti
        Galatasaray'ın Sane transferi dünya basınında!
        Galatasaray'ın Sane transferi dünya basınında!
        Ayrı yaşıyorlardı... Kocadan kadına kanlı pusu!
        Ayrı yaşıyorlardı... Kocadan kadına kanlı pusu!
        Boeing hisselerinde satış dalgası
        Boeing hisselerinde satış dalgası
        İpek 21 yaşındaydı... Gözyaşına boğdu!
        İpek 21 yaşındaydı... Gözyaşına boğdu!
        120 kilometrelik hattın temeli atılıyor
        120 kilometrelik hattın temeli atılıyor
        12 sabıkası vardı! Laf attı, dövdü! Kararı duyunca fenalık geçirdi!
        12 sabıkası vardı! Laf attı, dövdü! Kararı duyunca fenalık geçirdi!
        O anlar kamerada... Çay ve çekirdekle film gibi izlediler!
        O anlar kamerada... Çay ve çekirdekle film gibi izlediler!
        MANU, Osimhen için yeniden devrede!
        MANU, Osimhen için yeniden devrede!
        Motosikletli kuryeye çarptı! Kaskını ezip gitti!
        Motosikletli kuryeye çarptı! Kaskını ezip gitti!
        ABD'den "Irak'a gitmeyin" uyarısı
        ABD'den "Irak'a gitmeyin" uyarısı
        İran: Dost bir ülke bizi İsrail saldırısına karşı uyardı
        İran: Dost bir ülke bizi İsrail saldırısına karşı uyardı
        Musk pişman olmadan önce Trump ile görüştü mü?
        Musk pişman olmadan önce Trump ile görüştü mü?
        İki ziyaret, iki farklı görünüm
        İki ziyaret, iki farklı görünüm
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        Leroy Sane, G.Saray için İstanbul'da!
        Leroy Sane, G.Saray için İstanbul'da!
        Yüzüne bakmadı
        Yüzüne bakmadı
        Dünyanın en kısa savaşı: 38 dakika!
        Dünyanın en kısa savaşı: 38 dakika!
        Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro!
        Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro!