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        Trabzonspor'da yeni transfer Danylo Sikan ilk antrenmanına çıktı!

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 19:14 Güncelleme: 24.01.2025 - 19:14
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        Danylo Sikan ilk antrenmanına çıktı!
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı. Yeni transfer Danylo Sikan da ilk kez takımla birlikte çalıştı.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından futbolcular, topa sahip olma ve taktiksel oyun üzerine çalıştı. Antrenman, kuvvet çalışmasıyla sona erdi. İlk kez takım arkadaşlarıyla bir araya gelen Ukraynalı forvet Danylo Sikan, antrenmanda hırslı ve istekli görüntüsüyle dikkat çekti.

        Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

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