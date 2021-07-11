Transferin hızlı takımı olan Trabzonspor, bir yıldızı daha renklerine bağlıyor. Gervinho, Bruno Peres, Marek Hamsik, Fode Koita gibi isimlere imza attıran bordo-mavililer, Ezgjan Alioski transferinde mutlu sona ulaşamadı. Bonservisi elinde bulunan Kuzey Makedonyalı futbolcunun maaş talebini aşağı çekemeyen Trabzonsporlu idareciler, B planını devreye soktu.

Habertürk'ten Çağatay Çelik'in haberine göre bordo-mavililer, Inter'de forma giyen Brezilyalı sol bek Dalbert transferine önemli mesafe kat etti. Abdullah Avcı'nın Brezilyalı yıldızı çok istediği ve transferin kısa süre içerisinde biterek kampa katılmasını beklediği Dalbert için Inter'le masada olan Trabzonsporlu idareciler, pürüzleri giderdikten sonra Brezilyalı yıldızı Türkiye'ye getirmeyi planlıyor.

Avrupa'ya Portekiz'le adım atan Dalbert, 2016'da 2 milyon Euro ile Nice'in yolunu tutmuştu. Buradaki performansıyla Inter'in dikkatini çeken Brezilyalı sol bek, 21 milyon Euro'ya 2017 yılında Inter'e transfer oldu. Geçen sezonu Rennes'te geçiren Dalbert, Serie A'da bugüne kadar 66 maça çıkarken 9 golün hazırlayıcısı oldu.