Trabzonspor'dan dev anlaşma!

Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi içerisinde yer alan stadyum altı ve çevresindeki dükkanların kullanım haklarını kapsayan protokolü Papara Park’ta düzenlenen törenle imzaladı.

Törene; Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adil Karaismailoğlu, Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç ile Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu katıldı.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan törende yaptığı konuşmada, protokolün Trabzonspor’a çok önemli katkılar sağlayacağını belirterek, “Şenol Güneş Spor Kompleksi olarak anılan ancak kulübümüze kazandırılamayan ve kiralama süreci tamamlanamayan tesisleri nihayet Trabzonspor’umuza kazandırmış bulunuyoruz. Stadyumun alt bölümünde yer alan iş yerleri ve çevresindeki alanlar uzun süredir atıl durumdaydı. Bu bölgeleri hem Trabzonspor’umuza hem de Trabzon halkına hizmet edecek projelerle değerlendireceğiz. Ayrıca, stadyumun yan tarafındaki yaklaşık 105 dönümlük arazinin de tahsisini kulübümüze kazandırdık. Bu alanları, yıllık 15-20 milyon Euro aralığında katkı sağlayacak projelerle değerlendirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

Başkan Doğan, süreçte destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Trabzon Milletvekilleri ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’e teşekkür ederek, “Herkesin büyük emeği ve gayreti oldu. Bu, kulübümüz adına son derece önemli bir kazanım” diye konuştu.

Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın desteğine dikkat çekerek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın şehrimizi ziyaretlerinde gündeme getirdiğimiz bu süreçte önemli bir adım atıldı. Bu gelişme kulübümüz açısından son derece kıymetli bir aşamayı temsil ediyor. Amacımız, burayı yalnızca maç günlerinde değil, yılın 365 günü yaşayan bir yaşam alanına dönüştürmek” ifadelerini kullandı.