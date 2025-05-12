Trabzonspor'dan kupa finaline Cihan Aydın'ın atanmasına sert tepki!

Trabzonspor Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası finalinde oynayacakları Galatasaray maçına hakem Cihan Aydın'ın atanmasına sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

Trabzonspor'un açıklamasında, "Bu atamanın amacı; Türkiye'nin en büyük iki kulübünü sahada, tribünde, sokakta karşı karşıya getirmekten başka bir şey değildir! Şunun gayet iyi anlaşılmasını istiyoruz! Telafisi olmayacak Türkiye Kupası finalinde kulübümüzün hakkını yiyen; kendi geleceğini harcar ve camiamızın öfkesinde boğulur." denildi.

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

"Takımımıza karşı sezon başından bugüne yapılanlar, münferit hata ve insani zaaf olarak asla değerlendirilemez. Karşımızda planlı ve süreklilik arz eden asimetrik müdahale düzeni vardır.

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Daha iki hafta önce Kasımpaşa ardından Galatasaray karşısında "VAR tiyatrosu" sahne almış, Türk futbol tarihinde örneği olmayan ofsayt kurgularıyla puanlarımız gasp edilmiştir.

Süper Lig yetmemiş olacak ki Türkiye Kupası finalinde bir isim karşımıza çıkarılmıştır: Cihan Aydın. Peki kimdir bu figüran?