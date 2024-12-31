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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'dan yeni yıl mesajı - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'dan yeni yıl mesajı

        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile teknik direktör Şenol Güneş, yeni yıl öncesi açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 17:35 Güncelleme: 31.12.2024 - 17:35
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        Trabzonspor'dan yeni yıl mesajı!
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        Trendyol Süper Lig'in 12. sırasında yer alan Trabzonspor'un başkanı Ertuğrul Doğan ve teknik direktörü Şenol Güneş, 2025 yılı öncesi Bodro Mavili camiaya yeni yıl mesajı gönderdi.

        İşte Ertuğrul Doğan'ın yeni yıl mesajı;

        "Değerli Trabzonsporlular,

        Geçmişte olduğu gibi gelecekte de büyük bir azim ve kararlılıkla başarıya ulaşacak, her zorluğu aşacak güce sahibiz.

        Birlikte geliştirdiğimiz bu dayanışma ve inanç, Trabzonsporumuzu hak ettiği zirveye taşıyacaktır. Bu yolculukta sizlerin coşkusu, inancı ve desteği en büyük motivasyon kaynağımızdır.

        Yeni yılda, birlikte daha güçlü, daha kararlı ve daha azimli şekilde adımlarımızı atacağız.

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        Bu büyük ailenin her bir ferdine sonsuz teşekkürler. 2025, sağlık, başarı, barış ve mutluluk dolu olsun. Yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyorum."

        İşte Şenol Güneş'in yeni yıl mesajı;

        "2025 yılının, tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum.

        Sağlık, huzur ve mutluluk, yaşamın en kıymetli değerleridir. Bu değerlerin, her bir insanın hayatına dokunduğu bir yıl olması en büyük dileğimdir. Trabzonspor ailemizin tüm üyelerine, tüm futbolseverlere en içten dileklerimi sunuyorum.

        Yeni bir yıl, yeni başlangıçların ve umutların yeşerdiği bir dönemdir. 2025'in, daha güzel günleri birlikte inşa edeceğimiz ve başarılarla dolu bir yıl olmasını diliyorum."

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