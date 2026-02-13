Süper Lig'de dev maç! Trabzonspor- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 22. haftası dev bir maça sahne oluyor. Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Zirve yarışından kopmak istemeyen sarı-lacivertliler, rakibini mağlup edip sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Bordo-mavililer ise ev sahibi olmanın avantajını kullanıp rakibini eli boş göndermek istiyor. Kritik mücadele için geri sayım sürerken, Trabzonspor- Fenerbahçe maçının tarihi ve saati gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Trabzonspor- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte detaylar...
Trabzonspor- Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Şampiyonluk yarışı veren iki takımı karşı karşıya getirecek maçta Halil Umut Meler düdük çalacak. Hatırlanacağı gibi sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan ilk maçı 1-0 sarı-lacivertliler kazanmıştı. Papara Park'ta oynanacak dev maçın biletleri satışa sunuldu. Peki, "Trabzonspor- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor- Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte Trabzonspor- Fenerbahçe maçının oynanacağı tarih...
TRABZONSPOR- FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trabzonspor- Fenerbahçe maçı 14 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.
TRABZONSPOR- FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Papara Park'ta oynanacak mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
TRABZONSPOR'DA 2 İSİM BELİRSİZ
Trabzonspor'da zorlu karşılaşma öncesinde Visca ve Zubkov'un sakatlığı sürüyor. Zubkov'un maç kadrosunda olması bekleniyor.
Samsunspor maçında hafif sakatlanan ve 2 gün dinlendirildikten sonra antrenmanlara başlayan golcü oyuncu Paul Onuachu ise mücadelede forma giyebilecek.
Takımla antrenmanlara başlayan Savic'in de kadroda yer alma ihtimalinin olduğu belirtildi.
İŞTE MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Jabol-Folcarelli, Oulai, Augusto, Muçi, Mustafa Eskihellaç, Onuachu
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Kante, Guendouzi, Musaba, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca