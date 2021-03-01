Gelelim bu maçtan çıkan sonuçlara: Herhalde Caner bir süre daha oynamaz. Pek de ihtiyaç yok. Pelkas 10 numara değilse santrfor oynasın bence. Kanatta olmuyor ne yazık ki. Osayi acemi futbolcu ama Valencia tam bomba. Ya süper işler yapıyor ya bomba. Sağ önde Ozan ile başlamak düşünülebilir. Mert Hakan Yandaş bugün ilk defa iyi oynadı. Emre Abisi'ni mahcup etmedi.