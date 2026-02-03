Habertürk
        Trabzonspor-Fethiyespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) A Grubu 3. hafta maçında Fethiyespor ile karşı karşıya geliyor. Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 290 mücadelede 175 galibiyet, 54 beraberlik ve 61 yenilgi alan bordo-mavililer, TFF 2. Lig takımlarından Fethiyespor karşısında galibiyet arayacak. Fethiyespor ise zorlu deplasmanda puan ve puanlar almak için mücadele edecek. Peki, "Trabzonspor-Fethiyespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Trabzonspor-Fethiyespor maçı muhtemel 11'leri...

        Habertürk
        Giriş: 03.02.2026 - 18:36 Güncelleme: 03.02.2026 - 18:36
        Ziraat Türkiye Kupası heyecanı 3. hafta maçları ile sürüyor. Bu kapsamda Trabzonspor, A Grubu mücadelesinde Fethiyespor'u konuk ediyor. Papara Park'ta oynanacak karşılaşma için geri sayım sürerken, Trabzonspor-Fethiyespor maçı başlama saati ve muhtemel 11'ler futbolseverler tarafından mercek altına alınan konular arasında yer aldı. Peki, "Trabzonspor-Fethiyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor-Fethiyespor maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...

        TRABZONSPOR-FETHİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 

        Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile Fethiyespor 3 Şubat Salı bu akşam saat 20.30'da oynanacak.

        Mücadeleyi Fatih Tokail yönetecek.

         

        TRABZONSPOR-FETHİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA? 

        Papara Park'ta oynanacak karşılaşma A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

         

        MUHTEMEL 11'LER

        Trabzonspor: Onuralp, Pina, Nwaiwu, Okay, Lovik, Ouali(Salih), Bouchouri, Ozan, Augusto, Nwakaeme, Umut.

         

        Fethiyespor: Arda Raşit Oğuz Şahan Berkay Ali Mert Cihan İrfan Berat Melih Muhammet.

         

