Ziraat Türkiye Kupası heyecanı 3. hafta maçları ile sürüyor. Bu kapsamda Trabzonspor, A Grubu mücadelesinde Fethiyespor'u konuk ediyor. Papara Park'ta oynanacak karşılaşma için geri sayım sürerken, Trabzonspor-Fethiyespor maçı başlama saati ve muhtemel 11'ler futbolseverler tarafından mercek altına alınan konular arasında yer aldı. Peki, "Trabzonspor-Fethiyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor-Fethiyespor maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...