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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri...

        Trabzonspor ile Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında Papara Park'ta kozlarını paylaşacak. 83 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılılar, rakibini devirerek hem şampiyonluk yolunda dev bir adım atmak hem de kupa finali öncesi rakibine karşı psikolojik üstünlüğü ele geçirmek istiyor. Bordo-mavililer de lideri mağlup ederek hem taraftarına üç puan armağan etmek hem de kupa finali öncesi moral kazanmayı hedefliyor. İşte Trabzonspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 10.05.2025 - 10:39 Güncelleme: 10.05.2025 - 10:39
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        1

        Türk futbolunun iki devi Trabzonspor ve Galatasaray, 35. hafta maçında bu akşam karşı karşıya gelecek. Akyazı Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

        2

        Ligde geride kalan 32 maçta 26 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgi yaşayan Galatasaray, 83 puan topladı. 1 maç eksiği bulunan sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde zirvede yer alıyor.

        3

        Trabzonspor ise 32 karşılaşmada 12 galibiyet, onar beraberlik ve yenilgi yaşadı. Karadeniz temsilcisi, topladığı 46 puanla haftaya 8. sırada girdi.

        4

        GALATASARAY'A 4 PUAN YETECEK

        Sarı-kırmızılı takıma kalan 4 maçta alacağı 4 puan şampiyonluk için yeterli olacak. Cimbom, ligdeki son 4 maçında sırasıyla Trabzonspor (D), Kayserispor, Göztepe (D) ve Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

        5

        DÖRT GÜN SONRA KUPA FİNALİNDE RAKİP OLACAKLAR

        İki takım, bu akşamki müsabakadan 4 gün sonra bir kez daha karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de kozlarını paylaşacak Trabzonspor ile Galatasaray, 14 Mayıs Çarşamba günü Gaziantep'te Ziraat Türkiye Kupası final maçına çıkacak.

        6

        İşte muhtemel 11'ler:

        7

        Trabzonspor:

        8

        Uğurcan Çakır

        9

        Pedro Malheiro

        10

        Okay Yokuşlu

        11

        Batagov

        12

        Mustafa Eskihellaç

        13

        Ozan Tufan

        14

        Mendy

        15

        Sikan

        16

        Zubkov

        17

        Nwakaeme

        18

        Banza

        19

        Galatasaray:

        20

        Muslera

        21

        Sallai

        22

        Davinson Sanchez

        23

        Abdülkerim

        24

        Jakobs

        25

        Torreira

        26

        Lemina

        27

        Sara

        28

        Barış Alper Yılmaz

        29

        Yunus Akgün

        30

        Osimhen

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