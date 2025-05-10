Trabzonspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri...
Trabzonspor ile Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında Papara Park'ta kozlarını paylaşacak. 83 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılılar, rakibini devirerek hem şampiyonluk yolunda dev bir adım atmak hem de kupa finali öncesi rakibine karşı psikolojik üstünlüğü ele geçirmek istiyor. Bordo-mavililer de lideri mağlup ederek hem taraftarına üç puan armağan etmek hem de kupa finali öncesi moral kazanmayı hedefliyor. İşte Trabzonspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri...
Türk futbolunun iki devi Trabzonspor ve Galatasaray, 35. hafta maçında bu akşam karşı karşıya gelecek. Akyazı Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Ligde geride kalan 32 maçta 26 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgi yaşayan Galatasaray, 83 puan topladı. 1 maç eksiği bulunan sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde zirvede yer alıyor.
Trabzonspor ise 32 karşılaşmada 12 galibiyet, onar beraberlik ve yenilgi yaşadı. Karadeniz temsilcisi, topladığı 46 puanla haftaya 8. sırada girdi.
GALATASARAY'A 4 PUAN YETECEK
Sarı-kırmızılı takıma kalan 4 maçta alacağı 4 puan şampiyonluk için yeterli olacak. Cimbom, ligdeki son 4 maçında sırasıyla Trabzonspor (D), Kayserispor, Göztepe (D) ve Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.
DÖRT GÜN SONRA KUPA FİNALİNDE RAKİP OLACAKLAR
İki takım, bu akşamki müsabakadan 4 gün sonra bir kez daha karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de kozlarını paylaşacak Trabzonspor ile Galatasaray, 14 Mayıs Çarşamba günü Gaziantep'te Ziraat Türkiye Kupası final maçına çıkacak.
İşte muhtemel 11'ler:
Trabzonspor:
Uğurcan Çakır
Pedro Malheiro
Okay Yokuşlu
Batagov
Mustafa Eskihellaç
Ozan Tufan
Mendy
Sikan
Zubkov
Nwakaeme
Banza
Galatasaray:
Muslera
Sallai
Davinson Sanchez
Abdülkerim
Jakobs
Torreira
Lemina
Sara