Trabzonspor hız kesmiyor

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında iyi bir grafik çizen Trabzonspor, ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor. Dün Antalya'ya gelen ve akşam saatlerinde basına kapalı antrenman yapan bordo-mavililer, bugün basına açık ilk idmanını yaptı.



Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda, İran Milli Takımı'yla Asya Şampiyonası'nda mücadele eden Vahid Amiri ve Majid Hosseini yer almadı. Sakatlığı bulunan kaptan Jose Sosa, idmanı kenardan izlerken, bir diğer sakat oyuncu Zargo Toure ise kondisyoner eşliğinde düz koşu yaptı.



Trabzonspor'un devre arası kampında, altyapı ve 1461 Trabzon'dan tam 10 yeni isim yer aldı. Basına açık olarak yapılan ilk idman olması sebebiyle çalışma öncesinde basın mensuplarına toplu poz veren futbolcular ardından pas organizasyonlarıyla çalışmaya başladı. Top kapma çalışması yapan futbolcular, ardından tempolu koşu gerçekleştirdi. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarına devam edecek.

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