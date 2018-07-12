Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ülke basketbolunun gelişiminde büyük katkıları olan, bir dönem Trabzonspor'un başarısı için de görev yapmış duayen spor insanı Doğan Hakyemez'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Trabzonspor Kulübü olarak merhum Doğan Hakyemez'e Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı dileriz."