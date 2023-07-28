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        Haberler Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor, Mehmet Can Aydın transferinde sona yaklaştı! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor, Mehmet Can Aydın transferinde sona yaklaştı!

        Trabzonspor, Mehmet Can Aydın transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo-mavili ekip, Schalke 04'te forma giyen 21 yaşındaki sağ beki kadrosuna katmaya yakın. İşte detaylar...

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        Habertürk
        Giriş: 28.07.2023 - 12:54
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        Trabzonspor'a yerli sağ bek!
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        Transfer çalışamlarına devam eden Trabzonspor, Schalke 04 forması giyen Mehmet Can Aydın'ı kadrosuna katmaya yakın.

        Bordo-mavililer 21 yaşındaki sağ beki satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katacak.

        TRT Spor'un aktardığı bilgiye göre, Trabzonspor sözleşme görüşmelerinin sonuçlandırılması için Mehmet Can Türkiye'ye davet etti.

        Genç sağ bekin kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi, ardından da transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

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