Trabzonspor müzesinde Fenerbahçe forması

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Ligin son 4 haftasında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galibiyete hasret kalan bordo-mavililer, Fenerbahçe karşısında kazanarak hem kötü gidişatına "dur" demek hem de moral bulmak istiyor.

Sezona başladığı teknik direktör Phillip Cocu'nun gönderilmesinin ardından çıkış yakalayan Fenerbahçe, son 3 resmi maçını kaybetmezken, bu sezon ilk defa üst üste 2 müsabakayı kazandı ve serisini sürdürmenin peşinde.

İki takım arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri perşembe günü tükenirken İl Spor Güvenlik Kurulunun aldığı karar gereği Fenerbahçe taraftarı tribünde olmayacak. İki kulüp arasındaki gergin ortamı azaltmak için Trabzonspor yönetiminden bir hamle geldi.

Trabzonspor'un müzesinde rakip kulüplerin formalarının bulunduğu bölümde Fenerbahçe forması da yer aldı. Müzede Fenerbahçe formasının yer alması dikkat çekti.

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