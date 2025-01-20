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        Trabzonspor-Sivasspor maçına Portekizli VAR!

        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında bugün oynanacak Trabzonspor - Sivasspor maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Portekizli Helder Malheiro oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 12:18 Güncelleme: 20.01.2025 - 12:18
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        Trabzonspor maçına Portekizli VAR!
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        Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Sivasspor, bugün saat 20.00’da Trabzonspor’a konuk olacak. Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük’ün yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Hakan Yemişken yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Burak Olcar olacak.

        Müsabakada VAR koltuğunda Portekiz Futbol Federasyonu’ndan hakem Helder Malheiro oturacak. Malheiro'ya, AVAR’da Ceyhun Sesigüzel eşlik edecek.

        Portekiz hakem, dün oynanan Konyaspor - Kasımpaşa karşılaşmasında da VAR’da görev yapmıştı.

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