“Bizim sahadaki en büyük amaçlarımızdan bir tanesi oyuncuların tamamında sorumluluk alacak oyunculara sahip olabilmek, herkesin eşit yük aldığı bir takım oluşturabilmek. Hamsik seviyesinde oyuncu bulabilmek kolay değil. Bu kadar iyi niyetli çalışan bir oyuncu bulmak kolay değil. Marek seviyesinde o yaşta oyuncu bulabilrisek katmak isteriz"