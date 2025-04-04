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        Trabzonspor: Tuz artık kokmuştur!

        Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Fikret Saral, Fenerbahçe maçına Mehmet Türkmen'in atanmasının ardından TFF'ye tepki gösterdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2025 - 13:25 Güncelleme: 04.04.2025 - 13:33
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        Trabzonspor'dan hakem atamasına tepki!
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        Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Fikret Saral, Fenerbahçe maçına hakem Mehmet Türkmen'in atanmasına tepki gösterdi.

        Saral, yaptığı açıklamada "Fenerbahçeliliği sabit, bir taraftan Mourinho hayranı diğer taraftan da Mourinho tarafından 'en sevdiğim hakem' iltifatıyla şereflendirilen (!) Mehmet Türken, hafta sonu oynayacağımız Fenerbahçe maçına atanarak bilinçli bir şekilde meydan okuma yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

        İşte o açıklama:

        TUZ ARTIK KOKMUŞTUR!

        Takımımızın 30 haftalık lig sürecinde 30 puanı çalınırken, 18 karşılaşmamıza aynı hakemlerin atanması artık tesadüf değil organize bir operasyonun ta kendisidir.

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        İsimler belli, tablo ibretliktir:

        MEHMET TÜRKMEN: 5 maç (bu hafta sonuyla birlikte 6. kez)

        CİHAN AYDIN: 4 maç

        ZORBAY KÜÇÜK: 4 maç

        ALİ ŞANSALAN: 3 maç

        KADİR SAĞLAM: 2 maç

        Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasına yabancı hakem atanmasının ardından, 24 Şubat 2025 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi başvuruda bulunarak yabancı hakem talebimizi iletmiştik. Bu meşru ve gerekçeli başvurumuz cevapsız bırakılmıştır.

        Yetmezmiş gibi şimdi de kurulan bu düzeneğin merkezinde yer alan, Fenerbahçeliliği sabit, bir taraftan Mourinho hayranı diğer taraftan da Mourinho tarafından “en sevdiğim hakem” iltifatıyla şereflendirilen (!) Mehmet Türkmen, hafta sonu oynayacağımız Fenerbahçe maçına atanarak bilinçli bir şekilde ‘meydan okuma’ yapılmıştır. Kaldı ki daha iki hafta önce Başakşehir maçında verdiği “uyduruk penaltı” hala tazeliğini korurken söz konusu atama gerçekleştirilmiştir.

        Trabzonspor bu ülkenin futbol vicdanıdır!

        Haksızlığa ve adaletsizliğe boyun eğmeyecektir.

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