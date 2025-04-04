Trabzonspor: Tuz artık kokmuştur!

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Fikret Saral, Fenerbahçe maçına hakem Mehmet Türkmen'in atanmasına tepki gösterdi.

Saral, yaptığı açıklamada "Fenerbahçeliliği sabit, bir taraftan Mourinho hayranı diğer taraftan da Mourinho tarafından 'en sevdiğim hakem' iltifatıyla şereflendirilen (!) Mehmet Türken, hafta sonu oynayacağımız Fenerbahçe maçına atanarak bilinçli bir şekilde meydan okuma yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

İşte o açıklama:

TUZ ARTIK KOKMUŞTUR!

Takımımızın 30 haftalık lig sürecinde 30 puanı çalınırken, 18 karşılaşmamıza aynı hakemlerin atanması artık tesadüf değil organize bir operasyonun ta kendisidir.

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İsimler belli, tablo ibretliktir:

MEHMET TÜRKMEN: 5 maç (bu hafta sonuyla birlikte 6. kez)

CİHAN AYDIN: 4 maç

ZORBAY KÜÇÜK: 4 maç

ALİ ŞANSALAN: 3 maç

KADİR SAĞLAM: 2 maç

Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasına yabancı hakem atanmasının ardından, 24 Şubat 2025 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi başvuruda bulunarak yabancı hakem talebimizi iletmiştik. Bu meşru ve gerekçeli başvurumuz cevapsız bırakılmıştır.