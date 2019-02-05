Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek final ilk maçında Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u konuk ediyor.

TRABZONSPOR - ÜMRANİYESPOR

SAAT: 20:30

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

STAT: Medical Park

YAYIN: a2

TRABZONSPOR: Arda, Kamil Ahmet, Hüseyin, Hosseini, Ibanez, Batuhan, Yusuf Yazıcı, Amiri, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban

ÜMRANİYESPOR: Burak, Appindangye, Timur, Serkan, Recep, Uğur, Yasir, Diabang, Leandro, Tarık, Madinda

Trabzonspor'da Ogenyi Onazi, Joao Pereira, Filip Novak ve Uğurcan Çakır'ın sakatlıkları bulunuyor. Arjantinli oyuncu Jose Sosa'nın henüz hazır seviyeye gelmediği belirtildi.

Ziraat Türkiye Kupası'na 3. turdan katılan Ümraniyespor, Erzin Belediyespor'u 4-1'le geçtikten sonra 4. turda 24 Erzincanspor'la eşleşti. İstanbul temsilcisi rakibini 5-1 mağlup ederek 5. tura kaldı.

Ümraniyespor 5. turda yine bir Trabzon ekibi olan 1461 Trabzon'la mücadele etti. İlk maçı 4-1 kazanan Spor Toto 1. Lig ekibi, rövanş mücadelesinde deplasmanda rakibine 3-1 mağlup olmasına rağmen bir üst tura yükseldi ve Fenerbahçe'yle eşleşti.

Son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe'yi konuk eden Ümraniyespor, 10 kişi kalan rakibini 1-0 mağlup etti. Deplasmanda da Fenerbahçe'yi son dakikalarda attığı golle yine 1-0'lık skorla mağlup eden Ümraniyespor, tek yenilgiyle çeyrek finale geldi.

Kupaya 4. turdan katılan Trabzonspor, rakibi Bak Spor'u 2-0'lık skorla eledi ve 5. turda Sivas Belediyespor ile karşılaştı.

Sivas'ta oynanan 5. tur ilk maçında rakibiyle 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, iç sahadaki maçta ise Sivas ekibine 5 farklı üstünlük kurdu ve son 16'ya kaldı.

Son 16 turunda Spor Toto 1. Lig ekibi Balıkesirspor Baltok'u ilk olarak konuk eden Trabzonspor, rakibini 2-1 mağlup etti. Deplasmandaki maçta ise rakibine 3-1'lik üstünlük kuran bordo-mavililerde Abdülkadir Parmak attığı 2 golle dikkat çekti.

MEDICAL PARK STADYUMU