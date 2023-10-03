Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'un Batista Mendy itirazı reddedildi! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'un Batista Mendy itirazı reddedildi!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor'un Pendikspor maçında ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gören Batista Mendy'nin cezasına yaptığı itiraz talebini reddetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 15:07 Güncelleme: 03.10.2023 - 15:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'un Mendy itirazı reddedildi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Süper Lig'in 7'nci haftasında oynanan Trabzonspor-Pendikspor karşılaşmasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atılan Mendy'nin cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebin 'somut olayda şahısta hata hali bulunmadığından reddine' karar verdi.

        Öte yandan ligde erteleme maçında yapılan İstanbulspor-Galatasaray müsabakasında 'rakip kulüp seyircisine kendi seyircisine uyguladığı en düşük bilet fiyatının %30´undan fazla fiyat uygulanarak satılmasından dolayı' ev sahibi takıma 1 milyon 200 bin lira para cezası uygulandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
        Soylu’dan Yerlikaya’ya ziyaret
        Soylu’dan Yerlikaya’ya ziyaret
        Yılın ilk karı o kentimize yağdı!
        Yılın ilk karı o kentimize yağdı!
        İstanbul'da yaşandı! Faciayı çocuk önledi!
        İstanbul'da yaşandı! Faciayı çocuk önledi!
        Bağırsaktan yemek borusu ve ses tüpü yapıldı
        Bağırsaktan yemek borusu ve ses tüpü yapıldı
        Domuz bağıyla kadın cinayetinde yeni gelişme!
        Domuz bağıyla kadın cinayetinde yeni gelişme!
        Rögara kimyasal madde boşaltıldı iddiası!
        Rögara kimyasal madde boşaltıldı iddiası!
        Cimbom, Düşler Tiyatrosu'nda!
        Cimbom, Düşler Tiyatrosu'nda!
        Ermenistan Parlamentosu'ndan Putin kararı
        Ermenistan Parlamentosu'ndan Putin kararı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        2023 Nobel Fizik Ödülü'nün kazananları açıklandı
        2023 Nobel Fizik Ödülü'nün kazananları açıklandı
        'Age of Empires' istilacı karıncalara karşı kullanılabilir
        'Age of Empires' istilacı karıncalara karşı kullanılabilir
        'Aile'de heyecan bu akşam başlıyor
        'Aile'de heyecan bu akşam başlıyor
        Yıldızlar kulübeye! Avrupa rotasyonu
        Yıldızlar kulübeye! Avrupa rotasyonu
        Hatay'da ilk teslimat tarihi belli oldu!
        Hatay'da ilk teslimat tarihi belli oldu!
        Tarihi yarımadanın tanıtım elçisi
        Tarihi yarımadanın tanıtım elçisi
        Eylül ayı enflasyonu açıklandı
        Eylül ayı enflasyonu açıklandı
        Rapor kullanırken bu süreye dikkat!
        Rapor kullanırken bu süreye dikkat!
        Şimdi intikam vakti!
        Şimdi intikam vakti!
        Satışlar 9 ayda geçen yılın tamamını aştı
        Satışlar 9 ayda geçen yılın tamamını aştı