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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'un golcüsü Banza katkı vermeye devam ediyor! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'un golcüsü Banza katkı vermeye devam ediyor!

        Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor'u deplasmanda 1-0 yenen Trabzonspor'un galibiyet golünü kaydeden Simon Banza, attığı gollerle bordo-mavili takıma katkı vermeye devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 11:17 Güncelleme: 21.04.2025 - 11:17
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        Trabzonspor'da Banza atmaya devam ediyor!
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        Süper Lig'de 42 puanla 7. sıraya yükselen Trabzonspor'da Simon Banza, 18 golle bordo-mavili takımın gol yükünü çekiyor.

        Ligde 11 galibiyet, 9 beraberlik, 10 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, Simon Banza'nın gol attığı 14 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda hanesine 23 puan yazdırdı.

        TÜMOSAN Konyaspor, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'la iç sahada, Gaziantep FK ile de deplasmanda oynanan maçlarda ikişer gol atan Demokratik Kongolu futbolcu, Atakaş Hatayspor, Göztepe, Kasımpaşa, Galatasaray, Reeder Samsunspor, Onvo Antalyaspor, Net Global Sivasspor, Beşiktaş, RAMS Başakşehir ve Adana Demirspor müsabakalarında ise birer kez topu filelere gönderdi.

        Trabzonspor, Banza'nın gol attığı maçlarda Adana Demirspor'u hem iç hem de dış sahada, evinde TÜMOSAN Konyaspor, Gaziantep FK, Onvo Antalyaspor, Net Global Sivasspor ve deplasmanda RAMS Başakşehir'i yenerken, deplasmanda Atakaş Hatayspor ve sahasında Kasımpaşa ile berabere kaldı.

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        Karadeniz ekibi, Banza'nın gol attığı diğer maçlarda deplasmanda Göztepe, Reeder Samsunspor, Beşiktaş ve Galatasaray ile sahasında Fenerbahçe'ye mağlup oldu.

        SON 5 SEZONDAKİ EN GOLCÜ OYUNCU

        Demokratik Kongolu oyuncu, 18 golle takımının son 5 sezondaki en golcü futbolcusu oldu.

        Simon Banza, ligde 2019-2020 sezonunu 24 golle gol kralı olarak tamamlayan Alexander Sörloth'tan sonra bordo-mavili takımda bir sezonda en fazla skor üreten oyuncu olma başarısı gösterdi.

        Bordo-mavili takımda 2020-2021 sezonunda Ekuban 10 golle öne çıkarken, şampiyonluğun yaşandığı 2021-2022 sezonunda ise Cornelius 15, Nwakaeme 13, Djaniny de 10 kez rakip fileleri havalandırdı.

        2022-2023 sezonunda 11 golle Trezeguet, 2023-2024'te de 15 golle Onuachu, en skorer oyuncular oldu.

        "ÜÇ BÜYÜK" RAKİBE DE GOL ATTI

        Simon Banza, sezonun ilk yarısında Trabzon'da Fenerbahçe'ye 3-2 kaybedilen maçta 2, deplasmanda Galatasaray'a 4-3 ve Beşiktaş'a 2-1 mağlup olunan müsabakalarda ise birer gol attı.

        Demokratik Kongolu futbolcu, gol krallığı yarışında 21 golü bulunan Galatasaraylı Victor Osimhen ve 20 golü olan RAMS Başakşehirli Krzysztof Piatek'in ardından üçüncü sırada yer alıyor.

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