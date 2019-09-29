Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 4-1 mağlup ederek ligde üç hafta sonra 3 puana uzandı. Bordo-mavililer, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde evinde oynadığı derbileri kazanma serisini de sürdürdü.

Göreve 2018-19'da gelen Ünal Karaman, ilk sezonunda iç sahada oynadığı tüm derbilerden 3 puanla ayrıldı. Galatasaray'ı 4-0, Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Trabzonspor, Beşiktaş'ı da 2-1 mağlup etmişti. Bordo-mavililer bu sonuçla Beşiktaş'a karşı 6 maçlık galibiyet hasretine de son vermişti. Bordo-mavililer ayrıca Fenerbahçe derbisi zaferiyle de 8 yıllık özleme nokta koymuştu.

Trabzonspor, Beşiktaş'ı bu sezon evinde de 4-1 mağlup ederek iç sahada oynadığı derbilerdeki galibiyet hasretine devam etti. Bordo-mavililer 1 Aralık 2019'da Galatasaray, 2 Şubat 2020'de de Fenerbahçe ile karşılaşacak.

12 GOL ATIP 3 GOL YEDİLER!

Trabzonspor, Karaman yönetiminde iç sahada oynadığı derbilerde rakip fileleri tam 12 kez havalandırdı! Bordo-mavililer rakiplerinden sadece 3 gol yedi.