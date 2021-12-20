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Trabzonspor zirvede tek başına!

Süper Lig'in 17. haftası lider Trabzonspor'a yaradı. Hatayspor'u 2-0 mağlup eden bordo-mavililer, aynı haftada Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın puan kayıplarıyla farkı artırdı

Trabzonspor zirvede tek başına!

Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor'a mağlup olarak ligdeki ilk yenilgisini alan Trabzonspor, 17. haftada şampiyonluk yolundaki yürüyüşünü sürdürdü.

Hatayspor'u ağırlayan bordo-mavililer, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Aynı haftada Galatasaray - Başakşehir ile Fenerbahçe - Beşiktaş maçları berabere biterken aradaki fark açıldı.

Trabzonspor, 17. hafta itibariyle Fenerbahçe'ye 14, Beşiktaş'a 17, Galatasaray'a ise 18 puan fark atmış durumda. Ligin ilk yarısının bitimine 2 maç kala Karadeniz temsilcisi zirvedeki yerini sağlamlaştırmış durumda.

KONYASPOR TAKİPTE

Puan tablosunda Trabzonspor'un ardından ligin flaş ekibi Konyaspor geliyor. Son 8 maçının 6'sını kazanan Yeşil-beyazlılar, 33 puanla Trabzon'u 9 puan gerisinde bulunuyor.

PUAN DURUMU

Süper Lig'de tamamlanan 17. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.TRABZONSPOR 17 13 3 1 34 13 21 42
2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 17 9 6 2 28 14 14 33
3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 17 9 2 6 26 18 8 29
4.ATAKAŞ HATAYSPOR 17 9 2 6 25 20 5 29
5.FENERBAHÇE 17 8 4 5 28 22 6 28
6.AYTEMİZ ALANYASPOR 17 8 3 6 27 28 -1 27
7.ADANA DEMİRSPOR 17 7 5 5 24 21 3 26
8.DEMİR GRUP SİVASSPOR 17 6 7 4 25 16 9 25
9.BEŞİKTAŞ 17 7 4 6 28 26 2 25
10.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 17 7 4 6 24 25 -1 25
11.GALATASARAY 17 6 6 5 22 21 1 24
12.GZT GİRESUNSPOR 17 6 4 7 18 15 3 22
13.GAZİANTEP FK 17 6 4 7 21 25 -4 22
14.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 17 6 3 8 20 24 -4 21
15.YUKATEL KAYSERİSPOR 17 5 5 7 22 26 -4 20
16.ALTAY 17 5 3 9 22 28 -6 18
17.ÇAYKUR RİZESPOR 17 5 1 11 16 32 -16 16
18.GÖZTEPE 17 3 5 9 16 25 -9 14
19.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 17 4 2 11 14 30 -16 14
20.KASIMPAŞA 17 2 5 10 16 27 -11 11

18. haftanın programı:

21 Aralık Salı:

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa (Antalya)

17.00 Medipol Başakşehir-GZT Giresunspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Altay-Trabzonspor (Alsancak Mustafa Denizli)

20.00 Adana Demirspor-Galatasaray (Yeni Adana)

22 Aralık Çarşamba:

17.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

17.00 Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni Hatay)

20.00 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor (Kalyon)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

23 Aralık Perşembe:

17.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Malatya)

20.00 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)

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