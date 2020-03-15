Trabzonsporlu taraftarlar karşılaşmanın seyircisiz oynanacak olması nedeniyle gece geç saatlere kadar stadyumda kalarak koreografi hazırladı.

Stadyumun kale arkası ve maraton tribününde açılan iki farklı koreografi ve pankartlarda şampiyonluk vurgusu yapıldı. Hüseyin Çimşir ile futbolcuların resmedildiği koreografide futbolcular şampiyonluk kupasıyla birlikte yer alırken, "Şampiyonluk senindir, gerisi hikayedir." ifadelerine yer verildi.

Stadyumda ayrıca, "Şampiyonluk çok uzak değil" ve "İnan o güzel günler bizim", "Fırtınam felaketim hasretim" yazılı pankartlar açıldı.