Trafik kazası geçiren Michail Antonio, emekli olabilir!

West Ham yıldızı Michail Antonio, geçtiğimiz cumartesi günü trafik kazası geçirdi.

Ayağının çeşitli bölgelerinde kırık oluşan Antonio için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Daily Mail'de yer alan habere göre; Jamaikalı oyuncunun futbolu bırakmak zorunda kalabileceği iddia edildi.

WEST HAM AÇIKLAMA YAPTI!

West Ham Kulübü, oyuncunun sağlık durumuyla ilgili bilincinin açık olduğunu, iletişim kurabildiğini ve gözetim altında olduğunu bildirdi.