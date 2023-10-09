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        Haberler Gündem 3. Sayfa TRAFİK MAGANDASI | Tartıştığı araca zarar veren sürücü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yakalandı

        O sürücü denetimde yakalandı! Köprüde dehşet! Flaş gelişme!

        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, trafikte tartıştığı sürücünün otomobilini yumrukladıktan sonra aracıyla geri gelerek çarpan hafif ticari araç sürücüsü yakalandı. O anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 11:49 Güncelleme: 09.10.2023 - 11:58
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        O sürücü denetimde yakalandı! Köprüde dehşet! Flaş gelişme!
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        İstanbul'da olay, 7 Ekim Cumartesi öğle saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu-Avrupa yönünde meydana geldi.

        YOL TARTIŞMASI ÇIKTI

        DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre köprüde seyir halindeki hafif ticari araç sürücüsü ve diğer aracın sürücüsü olan Emrah Güvenç arasında yol tartışması çıktı.

        ARAÇTAN İNİP CAMI YUMRUKLADI

        Hafif ticari araç sürücüsü, Emrah Güvenç ve ailesinin bulunduğu otomobilin önünde durdu. Daha sonra hafif ticari araç sürücüsü, Güvenç ailesinin otomobilinin camına yumruk atarak bağırdı.

        GERİ GERİ GİDİP ARACA ÇARPTI

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        Siniri geçmeyen sürücü ardından aracıyla geri giderek tartıştığı sürücünün otomobiline çarptıktan sonra gitti.

        ÇOCUK KORKUDAN AĞLAMAYA BAŞLADI

        Bu sırada otomobilde bulunan sürücü Emrah Güvenç'in çocuğu korkudan ağlamaya başladı. Emrah Güvenç o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

        Hafif ticari sürücüsünün aracından inerek tartıştığı sürücünün otomobilinin camına vurduğu, 'erkeksen aşağıya in' diye bağırdığı, o esnada otomobil içerisindeki çocuğunun ağlaması ve eşinin paniklediği görüntüler sosyal medyada yayıldı.

        DENETİMDE YAKALANDI

        Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri, sosyal medyadaki tepki çeken görüntülerin ardından denetim yaptı. Denetimler sırasında otomobilin sürücüsü G.Ç. yakalandı.

        1308 TL PARA CEZASI UYGULANDI

        G.Ç.'ye 'Köprü üzerinde duraklama ihlali' suçundan 436 lira, 'Karayollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak' suçundan 436 lira ve 'Zorunlu haller dışında taşıt yolu üzerinde bulunan yayaların trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunması' suçundan 436 lira olmak üzere, toplam bin 308 lira idari para cezası uygulandı.

        POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

        G. Ç., köprü üzerinde trafik güvenliğini tehlikeye sokacak hareketleri nedeniyle 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak' suçundan Çengelköy Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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