Trafik magandası Utku Karataş'ın cezası belli oldu 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Maltepe'de trafikte aracına çarptığı sürücüye hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan şüpheliye, başka tarihlerde drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğünün belirlenmesi üzerine para cezası uygulandı.

TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK ŞEKİLDE ARAÇ KULLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafikte tartıştığı sürücüye hakaret ettiği ve otomobilinin aynasını kırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelinin, başka tarihlerde de trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullandığının belirlenmesi üzerine inceleme başlattı.

Gözaltındaki Utku Karataş'ın, Arnavutköy Abdullah Gül Caddesi'nde otomobiliyle drift yaptığı, TEM Otoyolu'nda makas atmak suretiyle trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü ve o sıralarda kaydedilen videoları sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı ortaya çıktı.

EHLİYETİNE 60 GÜN SÜREYLE EL KOYULDU

Görüntülerdeki sürücü olduğu tespit edilen Utku Karataş'ın ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 11 bin 114 lira para cezası uygulandı.

Ayrıca şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" maddesi gereğince adli işlem başlatıldı.

GÖZALTINA ALINMIŞ SERBEST BIRAKILMIŞTI

Şüpheli Utku Karataş, 9 Nisan günü Maltepe Küçükyalı Mahallesi sahil yolunda seyir halindeki sürücü Ş.A'nın otomobiline kullandığı araçla çarpmış ve aynı zamanda eliyle aynasını kırmıştı. Olaydan sonra gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

"KÜÇÜK DÜŞÜRÜLDÜM"

Polisteki ifadesinin ardından serbest bırakılan Utku Karataş, DHA'ya konuştu. Ş.A.'nın kendisine hakaret ettiğini ve aracına arkadan bilinçli olarak çarptığını iddia eden Karataş, video kaydından önce yol istediğini ancak hakaretle karşılık aldığını öne sürdü

Küfür de edildiğini iddia eden Karataş, "Ben de yanımda kız arkadaşım ve arkadaşlarım olduğu için kendimi küçük düşürülmüş hissettim. Genciz, zoruma gitti söylediği sözler. Bunun üzerine tutanak tutmak istedim. Bu sefer de hanımefendi bana 'O kadar zamanım yok' diyerek hakaretlerine devam etti. Ben de camı indirip aynasına vurdum. Sonuçta o da benim arabama bilinçli olarak zarar verdi" diye konuştu. Olaydan sonra ikisinin de şikayetçi olduğunu belirten sürücü, bahanesini bir kez daha tekrar ederek "Pişmanım olaydan dolayı, gerek yoktu" dedi.

DRİFT VE MAKAS GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Polis tarafından gözaltına alınan Utku Karataş'ın otomobili ile drift yaparken çektiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştığı ortaya çıktı. Otomobili ile süratli bir şekilde ilerlediği görülen Utku K., trafikte ilerleyen araçların arasında makas atarak tehlikeli hareketler yaptı. Ayrıca otomobilin ön konsolunda duran silah ise dikkatlerden kaçmadı.