Hepiyi Sigorta'nın ilk poliçe kesmesinden bu yana yaklaşık 3 yıl geçtiğini hatırlatan Hepiyi Sigorta Genel Müdürü Şenol Ortaç, bu üç yılda yazılım, dağıtım kanalı ve hasar organizasyonu gibi önemli bir yapılanmaya gidip hızlı bir büyüme gerçekleştirdiklerini kaydetti. Özellikle oto sigortalarında önemli bir pazar payına sahip olarak trafik sigortasında altıncı ve kasko sigortasında 7'inci duruma geldiklerinin altını çizen Ortaç, "Pazar payında hedeflediğimiz ve planladığımız yere geldik. Türkiye'nin en yaygın sigorta şirketiyiz. 8 binin üstünde aktif acentemiz var. Aynı zamanda Türkiye'nin en çok teklif veren şirketiyiz. Günde 150 bine yakın teklif veriyoruz. Ciromuzun yüzde 75-80'i trafik ve kasko sigortalarından oluşuyor. Bunu yaparken teknolojiyi çok yoğun kullandık. İyi bir tarife ve risk seçim algoritmasına sahibiz. Bunun etkisi var. Çok verimli bir sigorta şirketiyiz" diye konuştu. Kuruldukları ilk yıldan bu yana sürekli kar ettiklerini anlatan Ortaç, özellikle trafik sigortasında gelecek yıllardaki hasar ödemesi için ciddi rezerv ayırdıklarına vurgu yaptı.

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'TRAFİKTE SERBEST TARİFE İSTİYORUZ'

Sigorta sektörünün mali karların da etkisiyle 2024'ü son 5 yılın en karlı dönemi olarak kapattığını ifade eden Ortaç, 2025'te de bu durumun azalarak da olsa devam edeceğini kaydetti. Sektörün büyüdüğünü ve büyümenin etkisiyle karlılığın da büyümeye devam edeceğini dile getiren Ortaç ancak trafik sigortalarında serbest tarife isteklerinin olduğunu vurguladı. Sigortacıların iyi ve kötü sürücüyü ayırıp fiyatını belirlemeyi arzuladığını belirten Ortaç, "Trafik sigortasında serbest tarifeye geçildiğinde ortalama fiyatın yükseleceğini düşünmüyorum. Belki başlangıçta yüzde 10-15 yükselse bile rekabetle hemen geriye gelecek. Ancak sayıları yüzde 2-3'ler civarında olan çok kaza yapan kesim etkilenecek" dedi.

Sayıları toplam içinde en fazla yüzde 10'u oluşturan bir kesimin toplam hasarın yüzde 35-40'ını yaptığını anlatan Ortaç, serbest tarife ile sigortalıların yüzde 50'sinden fazlasının priminin azalacağını yüzde 40'ını priminin değişmeyeceğini yüzde 10'luk kesim için fiyatların artacağını tahmin ettiğini belirtti. Ortaç serbest tarifenin fiyatları düşürmesine örnek olarak bu yıl enflasyonun altında artarak trafik sigortasından daha ucuz hale gelen kasko sigortasını gösterdi.