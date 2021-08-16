Yol verme kavgası! Trafikte akılalmaz olay!

İstanbul Ümraniye, Küçüksu Caddesi'nde dün öğle saatlerinde otomobil sürücüsü ile kamyonet şoförü arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
KAMYONET ŞOFÖRÜ SOPAYLA DARP ETTİ
DHA'da yer alan habere göre tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kamyonet şoförü, elindeki sopayla karşı tarafa vurmaya başladı.
HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI
Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Aldığı sopa darbeleriyle yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
OLAY KAMERAYA DA YANSIDI
Trafikteki sopalı kavga cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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