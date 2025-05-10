Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Trafikte döner bıçaklı saldırı! O anlar kamerada - Güncel haberler

        Trafikte döner bıçaklı saldırı! O anlar kamerada

        İzmir'in Karşıyaka ilçesinde otomobil sürücüsü E.M., trafikte tartıştığı kişilerin üzerine kılıftan çıkardığı döner bıçağıyla yürüdü. Korku dolu anlar ise hem cep telefonu kamerasıyla kaydedilip hem de bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Saldırgan, polis ekiplerince gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 01:41 Güncelleme: 10.05.2025 - 01:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trafikte döner bıçaklı saldırı! O anlar kamerada
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Olay, saat 21.30 sıralarında Karşıyaka ilçesi Girne Caddesi'nde meydana geldi.

        İddiaya göre, trafikte seyir halinde olan spor otomobilin sürücüsü E.M., aynı yönde ilerleyen bir motosiklet sürücüsü ile tartıştı.

        Tartışma sırasında otomobil sürücüsü, aracında kılıf ile muhafaza ettiği döner bıçağını çıkartarak tartıştığı kişilerin üzerine yürüdü. Olayı gören çevredekiler araya girerken, motosiklet sürücüsünün bölgeden ayrılması sonrasında kavga sona erdi. E.M., olaydan kısa süre sonra Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

        OLAY ANI ARAÇ KAMERASI VE CEP TELEFONU İLE GÖRÜNTÜLENDİ

        Öte yandan spor otomobil sürücüsünün motosikletli ile tartıştığı anlar bir aracın güvenlik kamerasına yansırken, ayrıca bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi. Görüntülerde seyir halindeki spor otomobil sürücüsünün, yaşadığı tartışma sonrasında, aracında kılıfta muhafaza ettiği döner bıçağını çıkartıp, motosiklet sürücüsünün üzerine yürüdüğü anlar yer aldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #İzmir
        #izmir haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Mourinho'dan "Kalacak mısın?" sorusuna tepkili cevap!
        Mourinho'dan "Kalacak mısın?" sorusuna tepkili cevap!
        Silifke'de korkunç kaza! 2 ölü
        Silifke'de korkunç kaza! 2 ölü
        Hindistan 6 balistik füze ateşledi
        Hindistan 6 balistik füze ateşledi
        47 ilde FETÖ operasyonu: 77 tutuklama
        47 ilde FETÖ operasyonu: 77 tutuklama
        Bakırhan, Buldan ve Türk, Habertürk'e konuştu
        Bakırhan, Buldan ve Türk, Habertürk'e konuştu
        PKK: Kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!
        PKK: Kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!
        Terörsüz Türkiye’nin tarihi günleri
        Terörsüz Türkiye’nin tarihi günleri
        Fenerbahçe rahat kazandı!
        Fenerbahçe rahat kazandı!
        Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
        Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
        Sivas'taki çifte vahşette tırnak savunması!
        Sivas'taki çifte vahşette tırnak savunması!
        G.Saray tarihinde ilk kez finalde!
        G.Saray tarihinde ilk kez finalde!
        "İstanbul'dan kaçmak yanlış mı?"
        "İstanbul'dan kaçmak yanlış mı?"
        Zorlu Holding'in eski CEO'suna beraat
        Zorlu Holding'in eski CEO'suna beraat
        "Yıllık enflasyon 11 aydır kesintisiz düşüyor, inşallah devamı da gelecek"
        "Yıllık enflasyon 11 aydır kesintisiz düşüyor, inşallah devamı da gelecek"
        Ünlü oyuncular, hâkim karşısına çıktı
        Ünlü oyuncular, hâkim karşısına çıktı
        Sinek ısırıklarından doğal yollarla kurtulma yöntemleri
        Sinek ısırıklarından doğal yollarla kurtulma yöntemleri
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        9 yıllık mühendislik kariyerini bu meslek için bıraktı!
        9 yıllık mühendislik kariyerini bu meslek için bıraktı!