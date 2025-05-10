Trafikte döner bıçaklı saldırı! O anlar kamerada

Olay, saat 21.30 sıralarında Karşıyaka ilçesi Girne Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, trafikte seyir halinde olan spor otomobilin sürücüsü E.M., aynı yönde ilerleyen bir motosiklet sürücüsü ile tartıştı.

Tartışma sırasında otomobil sürücüsü, aracında kılıf ile muhafaza ettiği döner bıçağını çıkartarak tartıştığı kişilerin üzerine yürüdü. Olayı gören çevredekiler araya girerken, motosiklet sürücüsünün bölgeden ayrılması sonrasında kavga sona erdi. E.M., olaydan kısa süre sonra Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

OLAY ANI ARAÇ KAMERASI VE CEP TELEFONU İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan spor otomobil sürücüsünün motosikletli ile tartıştığı anlar bir aracın güvenlik kamerasına yansırken, ayrıca bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi. Görüntülerde seyir halindeki spor otomobil sürücüsünün, yaşadığı tartışma sonrasında, aracında kılıfta muhafaza ettiği döner bıçağını çıkartıp, motosiklet sürücüsünün üzerine yürüdüğü anlar yer aldı.