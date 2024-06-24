Trafikte korku dolu anlar: Aynasını kıran motosikletliye silah çekti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil sürücüsü aynasını kırmasına sinirlendiği motosiklet sürücüsüne silah çekti. Korku dolu anlar kamerayla kaydedildi.
İnegöl'ün Kemalpaşa Mahallesi Mahmutesatbey Caddesi'nde motosiklet sürücüsü iddiaya göre kendisini sıkıştıran otomobilin aynasına vurdu.
Aynası zarar gören otomobil sürücüsü, motosikletlinin peşine düştü.
Kovalamaca sırasında otomobil sürücüsü, motosikletin önünü kesip elindeki tabancayı sürücüye doğrulttu. O anlar kameraya yansıdı.
Polis, sosyal medyada yayılan videodaki silahlı sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan olayın kurgu olduğu da iddia edildi.