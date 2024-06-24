Trafikte silahlı tartışma kurgu çıktı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobil sürücüsünün, aracının aynasına çarpan motosikletliyi takip ederek önünü kesip silah çektiği anlara ait görüntülerin sosyal medyada takipçi sayısını artırmak için kurgu amaçlı hazırlandığı ortaya çıktı. Kayıtlarda elinde kurusıkı tabancayla görülen otomobil sürücüsü ile motosikletli hakkında soruşturma başlatıldı.
İnegöl'ün Kemalpaşa Mahallesi Mahmutesatbey Caddesi'nde motosiklet sürücüsü iddiaya göre kendisini sıkıştıran otomobilin aynasına vurdu.
Aynası zarar gören otomobil sürücüsü, motosikletlinin peşine düştü.
Kovalamaca sırasında otomobil sürücüsü, motosikletin önünü kesip elindeki tabancayı sürücüye doğrulttu. O anlar kameraya yansıdı.
GÖRÜNTÜLER KURGU ÇIKTI SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobilin plakasından yaptıkları araştırmada, görüntüde silah teşhirinde bulunan sürücünün Z.E. olduğunu belirleyerek, bu kişiye ve kask kamerasıyla görüntüyü kaydeden motosikletliye ulaştı.
İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında soruşturma başlatılan 2 kişinin, görüntüyü sosyal medyada takipçi sayısını artırmak için çektiklerini, silahın ise kurusıkı tabanca olduğunu söyledikleri belirtildi.
Ayrıca, Z.E. hakkında ruhsatsız olduğu anlaşılan kurusıkı tabancayla ilgili yasal işlem yapıldığı öğrenildi.