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        Haberler Yaşam Traklardan miras dolmenlerin korunması talebi

        Traklardan miras dolmenlerin korunması talebi

        Trakya Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, Trakya'ya adını veren Traklar'dan günümüze miras 3 bin 500 yıllık dolmenlerin (yan yana duran dik taşların üzerine kapatılmış yassı taştan yapılmış genellikle mezar olarak kullanılan tarihi yapı) korunması gerektiğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 12:41 Güncelleme: 25.11.2023 - 12:41
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        Trakya Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, Edirne'de tespit edilen 60'tan fazla dolmenin bulunduğunu bu yapıların definecilerin kaçak kazıları yüzünden zarar gördüğünü ifade etti.

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        Sağlam görülen dolmenlerden bir kısmının tahrip edildiğini saptadıklarını belirten Beksaç, "Bazı dolmenlerin fotoğraflarına baktığımda tanımakta güçlük çekiyorum, araziye gittiğimde çok farklı bir durumda olduğunu anlıyoruz.

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        Bu yapılar ihmal edilmiş durumda. Edirne'de tespit edilen 60'tan fazla dolmen var. Bunların yaklaşık 40 tanesi iyi durumda geri kalanları ağır hasarlı durumda" dedi.

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        Beksaç, Trakya kültür mirasının anıt yapılarından dolmenlerin tarihinin günümüzden 3 bin 500 yıl öncesine kadar gittiğini dile getirdi.

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        Trak yapılarında değerli eşya bulunmasının mümkün olmadığını anlatan Beksaç, şunları kaydetti:

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        "Dolmenler ya da diğer Trak yapılarında hazine bulmak mümkün değil. Hazine hikayesi masaldan öte geçmeyecek bir durum. Antik Çağ'da yaşayan insanlar arasında ne kadar zengin vardı.

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        Bu bir masal. Buralarda yapılan definecilik kazıları bu yapılar tahrip etmekte. Geçmişe bırakmakla yükümlü olduğumuz saygıyı, geleceğe bırakmak zorunda olduğumuz sevgi sorumluluğu bilmemiz gerekiyor. Herkesin çok iyi bilinçlendirilmesi gerekli."

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        Beksaç, ilgili kurumların dolmenlerin korunması ve geleceğe taşınmasıyla ilgili çalışmalarını artırması gerektiğini sözlerine ekledi.

        #dolmen
        #TRAK
        #edirne
        #haberler
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