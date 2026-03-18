Traktör yıkarken 17 yaşındaki çocuk öldü

Traktör yıkarken akıma kapılan 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Eskişehir'in Alpu İlçesi'nde traktör yıkarken akıma kapılan 17 yaşındaki Furkan Uğur, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Giriş: 18.03.2026 - 16:49
Eskişehir'deki olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Mahmudiye Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9/A tarım sınıfında öğrenim gören Furkan Uğur, evinin önünde traktör yıkarken elektrik akımına kapıldı. Yere yığılan çocuğu fark eden annesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansta müdahale edilen çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Vefat eden Furkan Uğur'un cenazesi, bugün gözyaşları içinde öğle namazına müteakip Çukurhisar Köy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ