Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Çanakkale, Şanlıurfa çevreleri ile Edirne ve Kırklareli'nin batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve yer yer sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde zamanla kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale çevreleri ile Kırklareli ve Edirne'nin batı kesimlerinin öğle saatlerinden itibaren yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 16°C

Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 19°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 9°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 11°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus görülmesi bekleniyor.

BOLU °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 10°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği bekleniyor.

AMASYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur kuzeydoğu ile yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

KARS °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Şanlıurfa çevreleri ile doğusunun yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

GAZİANTEP °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

DENİZLERDE HAVA

Öğle saatlerinden sonra Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu aralıklı sağanak yağmurlu; Rüzgar: Batı Karadeniz’de güney ve güneydoğudan, akşam saatlerine kadar doğusu güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Karadeniz’de güney ve güneydoğudan, sabah saatlerinde geneli ile öğle saatlerinde doğusu güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı yer yer 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Güney ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) gece saatlerinde 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa),öğle saatlerinden sonra 7 (60 km/sa); Güney Ege’de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) akşam saatlerinde 4 ila 6 (30-50 km/sa),gece saatlerinde kuzeyi 7 (60 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan, doğusu güneydoğudan; Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı; Rüzgar: Kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan, akşam saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.