Trakya'daki "İklimTrak Projesi" tanıtıldı

Avrupa Birliği ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının desteklediği "TR21 Trakya Bölgesi'ndeki İklim Değişimine Uyum İçin Nötr Bozulumu (İklimTrak)" Projes, Kırklareli'ndeki bir otelde düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

Toplantıda sunum yapan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Konukcu, iklim değişikliğinin ayrı bir boyut aldığını belirterek, iklim değişikliği kontrolünün çok zor olduğunu vurguladı.

İklim değişikliğini insanlığı çok uğraştıran bir "çevre felaketi" olarak değerlendiren Konukcu, 2000'li yılların başından itibaren iklim değişikliği üzerine çalışmalar yaptıklarını anlattı.

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Sıcaklık artışı hususunda ciddi tedbirler alınması gerektiğine dikkati çeken Konukcu, "Türkiye Akdeniz iklim kuşağında ve iklim değişiminden en fazla etkilenecek ülkeler arasında yer alıyor maalesef" değerlendirmesinde bulundu.

İklim değişikliğine bağlı yağışların azalacağını belirten Konukcu, düzensiz yağışların ciddi sorunlara neden olabileceği uyarısında bulundu. Özellikle bahar ve yaz yağışlarında önemli azalmalar olacağını dile getiren Konukcu, "Uzun dönem kuraklıklar ani taşkınlar izleyecek" dedi.