İBB’nin Kadir Topbaş döneminde projelendirdiği Zeytinburnu Tramvay hattının yer altına alınması ile ilgili imar planı değişikliği teklifi, seçimlere yaklaşık 2 ay kala Meclis gündemine geldi.

Mehmet Demirkaya'nın haberine göre, tramvayın geçtiği yolun yeterince geniş olmaması ve aynı yolun lastik tekerlekli araçlar tarafından da kullanılması ulaşımda sıkıntı yaratıyordu. Yaklaşık 25 yıldır devam eden sıkıntı, yeni seçilecek İBB yönetiminin göstereceği hassasiyete bağlı.

TRAFİK SIKINTISINI BİTİRECEK PLAN

Ulaşım ve Trafik Komisyonu Raporu olarak, İBB Meclis gündemine gelen, söz konusu tramvay hattının yeraltına alınmasıyla ilgili teklifte şöyle denildi:

“Proje konusu tramvay hattında yüksek yolculuk talebi sebebiyle yoğunluk oluşturduğu, hattın geçtiği güzergahın İstanbul’un en işlek koridorlarında yer aldığı, yer yer karayolu trafiği ile karışan tramvay hattının oldukça düşük işletme hızlarıyla hizmet vermek durumunda kaldığı, diğer taraftan güvenlik ve kaza riskleri de önemil boyutta bir tehdit oluşturduğu belirtilmiş ve Raylı Sistem Projeler Müdürlüğü olarak, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay hattının ürettiği bu sorunlara çözüm bulmayı amaçlayarak hattın Zeytinburnu ve Seyitnizam arasındaki bölümünü yer altına almayı ve böylece söz konusu bölgede karma trafikten kaynaklanan zaman kayıpları ve trafik kazalarının azaltacak bir çözüm arayışı hedeflendiği belirtilmiştir. Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı Seyitnizam ve Zeytinburnu istasyonları arasındaki yer altına alınan kısım yaklaşık 2 kilometre uzunluğundadır. Güzergahın üzerinde Akşemsettin ve Mithatpaşa istasyonları bulunmaktadır...”