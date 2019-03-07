Toplu taşıma sisteminin bel kemiği

Mehmet Demirkaya'nın haberine göre, İBB'nin eski başkanı Kadir Topbaş'ın 2015 yılında gündeme getirdiği ve projesini hazırlattığı Feshane-Bayrampaşa tramvay hattının, uygulamaya esas kesin projeleri, ÇED sürecine gerek görülmeden onaylandı. Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı ile Eyüp Feshane'de birleşecek olan yeni tramvay hattı yaklaşık 3 kilometre olacak.

Bayrambaşa Belediye binası ile Çevik Kuvvet arasında bulunan meydana çıkacak olan tramvay hattında 5 istasyon bulunacak. Tramvay hattının yarısı yeraltından gidecek.

Projenin tanıtım dosyasına göre, tramvay hattının 434 milyon 124 bin TL'ye mal olması bekleniyor. Yeni hatta 2 araçlık tramvay dizileri çalıştırılacak ve ortalama tur süresinin 21 dakika olacağı hesaplandı. Her bir dizinin 572 yolcu kapasitesi olacak.

TOPLU TAŞIMA SİSTEMİNİN BEL KEMİĞİ

Projenin raporunda söz konusu hattın bölge için taşıdığı önem şu şekilde anlatıldı:

"Özellikle çalışan nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bir bölge olan Eyüp-Bayrampaşa hattı önemli şehir merkezleri ve mevcut raylı sistemler arasında kesintisiz çift yönlü, konforlu ve güvenli bir yolcu taşımacılığı amacıyla planlanmıştır. Eyüp-Bayrampaşa hattı, Kentsel Ulaşım Planı çerçevesinde planlanan Eminönü-Alibeyköy Tramvay, Vezneciler-Sultangazi Metro, Topkapı-Habibler Tramvay, Yenikapı-Aksaray-Havalimanı Metro ve Kazlıçeşme- Söğütlüçeşme Metro hatları gibi beş önemli hat ile entegre olarak buradaki nüfusun sayılan hatlar ile birlikte kente olan entegrasyonunun sağlanmasında önemli bir rol oynayacaktır.

Planlanan raylı sistem hattı bölgedeki toplu taşıma sisteminin bel kemiğini oluşturacak

hatlardan birisi olacak ve günümüzde büyük bir çoğunlukla özel araçla yapılan yolculuklar için önemli bir alternatif olacaktır."