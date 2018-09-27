'Ruh sağlığı açısından gerekli'

Caner Aktan'ın haberine göre, ismi açıklanmayan trans birey kaldığı kadın cezaevinde diğer kadın tutuklular tarafından dışlandığını ifade ederek göğüs büyüme ameliyatı olmak için başvuru yaptı. Ruh sağlığının da bozulduğunu ifade eden trans bireyin başvurusunun ardından muayene süreci başlatıldı.

"RUH SAĞLIĞI AÇISINDAN GEREKLİ"



Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı tarafından hazırlanan raporda söz konusu ameliyatın estetik amaçlı olmadığı, kişinin beden ve ruh sağlığı açısından bir gereklilik olduğu belirtildi.

TÜRKİYE'DE BİR İLK



Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği'nden (CİSST) Hilal Başak Demirbaş, konuyla ilgili Habertürk'e konuştu. Demirbaş, "Elimizdeki verilere bakacak olursak bu durum meme büyütme ameliyatının devlet tarafından karşılanacağı ilk örnek" dedi. Demirbaş, bundan sonraki süreçte başka trans bireylerin de bu tür başvurular yapabileceğini söyledi. Trans bireyin ameliyat tarihi henüz belirlenmedi. Ameliyatın önümüzdeki süreçte yapılması bekleniyor.

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