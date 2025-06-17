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        Haberler Bilgi Spor Transfer sezonu ne zaman başlıyor? Yaz transfer dönemi ne zaman başlar ve biter? İşte 2025 yaz transfer sezonu tarihleri

        TFF duyurdu! Transfer sezonu ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

        Süper Lig'de 2025-2026 sezonu için geri sayım başladı. Kulüpler, yeni sezon öncesi kadrolarını güçlendirmek adına transfer çalışmalarına hız verirken Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) beklenen açıklama geldi. TFF, yeni sezonun Birinci Transfer ve Tescil Dönemi tarihlerini kamuoyuyla paylaştı. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve diğer Süper Lig ekipleri, açıklanan takvim doğrultusunda transfer hamlelerine resmen başlayacak. Detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2025 - 21:04 Güncelleme: 17.06.2025 - 21:04
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        Haziran ayının ortalarına yaklaşılırken sporseverlerin heyecanla beklediği yaz transfer dönemi için geri sayım sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 sezonuna ilişkin transfer dönemi başlangıç ve bitiş tarihlerini duyurdu. Süper Lig kulüpleri, belirlenen tarihler arasında kadrolarındaki eksikleri gidermek için yerli ve yabancı oyuncu arayışına hız verecek. Transfer dönemiyle birlikte futbol gündemi yeniden hareketleniyor. İşte ayrıntılar...

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        TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 dönemi transfer dönemi için tarihleri açıkladı.

        Buna göre yaz transfer dönemi 30 Haziran Pazartesi günü başlayacak ve 12 Eylül Cuma günü sona erecek.

        Kış transfer dönemi ise 5 Ocak 2026'da başlayacak ve 10 Şubat 2026'da bitecek.

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        Yapılan açıklama şu şekilde:

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 08.05.2025 tarihli toplantısında 2025-2026 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirlemiştir.

        Buna göre; 2025-2026 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 30 Haziran 2025 tarihinde başlayıp, 12 Eylül 2025 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 5 Ocak 2026 tarihinde başlayıp, 10 Şubat 2026 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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