Transformers Ayın Karanlık Yüzü filmi bu akşam sinemaseverler ile buluşacak. 2011 yapımı filmin yönetmenlik koltuğunda Michael Bay oturuyor. İşte Transformers Ayın Karanlık Yüzü filmi konusu ve oyuncuları...

TRANSFORMERS AYIN KARANLIK YÜZÜ FİLMİ KONUSU

Ay’ın Karanlık Yüzü filminin konusu cybertrone gezegeninde yaşanan Autobot ve Decepticon savaşında gezegenden ayrılıp dünya'ya doğu yola çıkan Autobotların eski lideri Sentinel Prime üstünden geçmektedir.(Spoiler içerir) Sentinel Prime ın uzay aracı ayın karanlık yüzüne düşer ve insanoğlu aya ulaştığı anda Sentinel'in gemisini keşfeder.

Yıllar sonra Autobot ekibi ayın karanlık yüzüne iner ve Sentinel Prime ile birlikte kalan 5 kolonu dünyaya getirir ve Optimus matrix ile Sentinel'i yeniden hayata döndürür. İnsanoğlu Decepticon saldırısından Sentinel'i korumaya çalışırken Sentinel'i Decepticonlar ile anlaşma yaptığını anlatır ve İronhide ı öldürüp kaçar. Decepticonların elinde olan kolonlar sayesinde Cybertrone'u dünyaya getirmeye çalışır.İnsanoğlu bütün bu yıkımın suçlusu olarak Autobotları suçlar ve onları uzaya gönderir ancak roketin içinde saklanan Autobotlar planladıkları gibi tekrar dünyaya döner ve Chicago savaşında Decepticonlar karşı savaşırlar.

TRANSFORMERS AYIN KARANLIK YÜZÜ FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Transformers Ayın Karanlık Yüzü filminin oyuncu kadrosunda,