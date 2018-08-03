"Andrew küçükken ölümcül bir hastalık geçirdi. Bu olaydan sonra onu Tanrı'ya emanet ettim, kendi amaçlarına hizmet ettirmesi için."

Papaz Andrew Brunson'ın annesi, oğlunu bu sözlerle anlatıyor.

Bir gün oğlunun yaşadığı ülkeyle vatandaşı olduğu ülke arasında büyük bir krize neden olabileceğini tahmin eder miydi, bilinmez. Ama kesin bir şey var:

Türkiye'de tüm gözler ABD'nin doğusundan gelen ve Türkiye'ye yerleşen Brunson ailesi üzerinde. Peki Washington'ın bu kadar istediği Brunson kim?