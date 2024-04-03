Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Giresunspor Trendyol 1. Lig'de ilk küme düşen takım Giresunspor oldu - Futbol Haberleri

        Trendyol 1. Lig'de ilk küme düşen takım Giresunspor oldu

        Giresunspor, Trendyol 1. Lig'de yarın deplasmanda Erzurumspor FK ile oynayacağı maç öncesinde kötü haber aldı ve küme düştü. Bu akşam oynanan maçlarda ateş hattındaki takımlardan Adanaspor, evinde lider Eyüpspor'u 1-0 yenerek puanını 30 yaptı ve Giresunspor ile arasındaki puan farkını 23'e yükseltti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 23:32 Güncelleme: 03.04.2024 - 23:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        1. Lig'de küme düşen ilk takım!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'de son sırada bulunan Bitexen Giresunspor'un küme düşmesi kesinleşti.

        Bitexen Giresunspor, Adanaspor'un 28. haftada Eyüpspor'u 1-0 mağlup etmesiyle TFF 2. Lig'e düşen ilk takım oldu.

        Ligde şu ana kadar 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 21 mağlubiyet yaşayan Bitexen Giresunspor, 7 puanla son sırada bulunuyor. Altay 15 ve Tuzlaspor 28 puanla düşme hattında yer alıyor. ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ve Adanaspor ise 30'ar puanla düşme hattının üstünde sıralanıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kedileri besleyen komşularını vurdu
        Kedileri besleyen komşularını vurdu
        Dört dörtlük Fenerbahçe!
        Dört dörtlük Fenerbahçe!
        Stoltenberg: ABD'nin acilen karar vermesi gerekiyor
        Stoltenberg: ABD'nin acilen karar vermesi gerekiyor
        Trabzonspor'dan Konya'da protesto!
        Trabzonspor'dan Konya'da protesto!
        "Futbolda gevşemeye yer yok!"
        "Futbolda gevşemeye yer yok!"
        Konya'da sahaya taraftar indi!
        Konya'da sahaya taraftar indi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe'den iki tarihi karar!
        Fenerbahçe'den iki tarihi karar!
        Şifa Hastanesi'ndeki yıkım gözler önüne serildi
        Şifa Hastanesi'ndeki yıkım gözler önüne serildi
        Bakan Yerlikaya yangın anını paylaştı
        Bakan Yerlikaya yangın anını paylaştı
        Van'da mazbata DEM Parti'ye verilecek
        Van'da mazbata DEM Parti'ye verilecek
        Seçim sonuçlarının etkisi ne olur?
        Seçim sonuçlarının etkisi ne olur?
        29 kişinin öldüğü gece kulübü görüntülendi!
        29 kişinin öldüğü gece kulübü görüntülendi!
        Evinizi karasineklerden kurtarabilirsiniz!
        Evinizi karasineklerden kurtarabilirsiniz!
        Almanya tatlı vatan
        Almanya tatlı vatan
        "Hiç vazgeçmedim bu sevdadan"
        "Hiç vazgeçmedim bu sevdadan"
        Mobil haberleşme tarifesine zam
        Mobil haberleşme tarifesine zam
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        Yüzeyi otla kaplandı... 'Kızıl'ırmak!
        Yüzeyi otla kaplandı... 'Kızıl'ırmak!
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?