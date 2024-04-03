Trendyol 1. Lig'de ilk küme düşen takım Giresunspor oldu Giresunspor, Trendyol 1. Lig'de yarın deplasmanda Erzurumspor FK ile oynayacağı maç öncesinde kötü haber aldı ve küme düştü. Bu akşam oynanan maçlarda ateş hattındaki takımlardan Adanaspor, evinde lider Eyüpspor'u 1-0 yenerek puanını 30 yaptı ve Giresunspor ile arasındaki puan farkını 23'e yükseltti.

İhlas Haber Ajansı Giriş: 03.04.2024 - 23:32 Güncelleme: 03.04.2024 - 23:32 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL