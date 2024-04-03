Trendyol 1. Lig'de ilk küme düşen takım Giresunspor oldu
Giresunspor, Trendyol 1. Lig'de yarın deplasmanda Erzurumspor FK ile oynayacağı maç öncesinde kötü haber aldı ve küme düştü. Bu akşam oynanan maçlarda ateş hattındaki takımlardan Adanaspor, evinde lider Eyüpspor'u 1-0 yenerek puanını 30 yaptı ve Giresunspor ile arasındaki puan farkını 23'e yükseltti.
Trendyol 1. Lig'de son sırada bulunan Bitexen Giresunspor'un küme düşmesi kesinleşti.
Bitexen Giresunspor, Adanaspor'un 28. haftada Eyüpspor'u 1-0 mağlup etmesiyle TFF 2. Lig'e düşen ilk takım oldu.
Ligde şu ana kadar 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 21 mağlubiyet yaşayan Bitexen Giresunspor, 7 puanla son sırada bulunuyor. Altay 15 ve Tuzlaspor 28 puanla düşme hattında yer alıyor. ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ve Adanaspor ise 30'ar puanla düşme hattının üstünde sıralanıyor.