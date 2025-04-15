Trendyol 1. Lig’de 36. haftanın programı belli oldu

TFF, Trendyol 1. Lig’de 36. haftanın programını duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamada, daha önceki sezonlarda olduğu gibi ligin son 3 haftasında birbirini ilgilendiren maçlar aynı gün ve saatte oynanacağı belirtildi.

Buna göre 36. haftada tüm müsabakalar 27 Nisan Pazar günü saat 16.00’da yapılacak.

Trendyol 1. Lig’de 36. haftanın programı şöyle:

Kocaelispor - BolusporYeni Malatyaspor - Iğdır FKAdanaspor - GençlerbirliğiBandırmaspor - Esenler Eroksporİstanbulspor - PendiksporFatih Karagümrük - Ankara KeçiörengücüSakaryaspor - Erzurumspor FKŞanlıurfaspor - Manisa FKÜmraniyespor - Amed Sportif FaaliyetlerAnkaragücü - Çorum FK