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Trendyol, İzmir depremi sonrasında Türk Eğitim Vakfı (TEV) işbirliğinde oluşturduğu Kalpten Kalbe Burs Fonu’nun kapsamını depremden etkilenen üniversite öğrencilerine destek vermek amacıyla genişlettiğini bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre, fon ile depremzede üniversite öğrencilerine eğitim hayatları boyunca burs desteği sağlanacak.

Trendyol'un, ayrıca deprem sonrası uzaktan eğitime geçilmesi ile birlikte öğrencilerin eğitimlere devam edebilmeleri için öncelikli ihtiyaçları olan bilgisayar konusunda da destek vereceği öğrenildi.

Sağlanan bilgisayarlar, TEV aracılığıyla depremzede üniversite öğrencilerine ulaştırılacak.